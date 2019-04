Undead Labs freut sich über 5 Millionen Spieler in State of Decay 2

Großbritannien und die USA lieben Zombies und in State of Decay 2 laufen ziemlich viele dieser hinkenden Biester rum. Abonnenten vom Xbox Game Pass dürfen kostenlos in das Actionspiel von Undead Labs reinschnuppern, was mittlerweile dazu geführt hat, dass mehr als fünf Millionen Spieler durch die Postapokalypse gewandert sind. Aaron Greenberg, Chef der Marketing-Abteilung bei Xbox Games, hat das in der Nacht zu Mittwoch auf Twitter verraten und beglückwünscht das Studio aus Seattle zu diesem Meilenstein. Man muss aber auch bedenken, dass allein in den ersten zwei Wochen nach dem Launch zwei Millionen Spieler in die Zombie-verseuchte Welt gezogen wurden.