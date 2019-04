Geoff Keighley eröffnet Gamescom mit besonderem Live-Event

Geoff Keighley wird bislang vor allem mit seiner eigenen Gaming-Veranstaltung, den Game Awards, in Verbindung gebracht. Doch dieses Jahr plant er eine besondere Show, die mit der deutschen Gamescom-Messe in Verbindung steht. Keighley will das deutsche Großevent mit einem Stream einleiten und lädt dafür 1.000 Gäste nach Köln ein. Spieler aus aller Welt können diese Chance nutzen, um sich einen Überblick über die Inhalte der Messe zu verschaffen. Gleichzeitig verspricht der Veranstalter Ankündigungen von Publishern und Entwicklern, Weltpremieren, Gameplay-Material und Gastauftritte - ein bisschen so, wie bei den Game Awards.

"Gaming ist eine gemeinsame Leidenschaft auf der ganzen Welt. Jedes Mal, wenn ich die Gamescom besuche, fühle ich mich begeistert von der Leidenschaft und der Begeisterung der Kölner Community. Das Team und ich sind begeistert, diesen Sommer in Europa zu sein, um diese Show zu produzieren und die Gamescom mit dem globalen Videospielpublikum zu teilen", sagte Keighley.

Gamescom: Opening Night Live wird am 19. August um 20:00 Uhr Ortszeit gestreamt. Weitere Informationen folgen im Laufe des Jahres. Ist es eine gute Idee, so die Gamescom zu eröffnen?