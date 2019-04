Marvel Ultimate Alliance 3 landet am 19. Juli

Wir haben die Serie Marvel Ultimate Alliance seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen, doch am 19. Juli wird sich das dank der Ankunft von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order auf Nintendos Switch ändern. Wie in den vorherigen Spielen der Reihe haben Charaktere ihre eigenen Fähigkeiten und Special-Moves. In diesem Titel müssen wir darüber hinaus die Infinity Stones finden, bevor Thanos und dessen Black Order sie einsetzen (Team Ninja bleibt thematisch also beim Marvel Cinematic Universe). Bis zu vier Personen können in der Story lokal oder online mit Drop-in-Drop-out-Multiplayer zusammenspielen. Das Spiel kostet zur Veröffentlichung 59,99 Euro, weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.