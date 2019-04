Capcom enthüllt Home Arcade mit 16 vorinstallierten Spielen

Capcom meldete sich gestern Nachmittag wie versprochen kurz nach Redaktionsschluss mit der Ankündigung einer Retrokonsole zurück. Die Offenbarung läuft unter dem Namen Capcom Home Arcade und bietet 16 vorinstallierte Retro-Games. Das Gerät ist eine vollwertige Heim-Arcade-Maschine, kostet allerdings um die 229,99 Euro. Verkaufsstart ist der 25. Oktober.

Das Produkt selbst orientiert sich im Gegensatz zu anderen Minikonsolen nicht an der Form einer bekannten Plattform, stattdessen bekommen wir ein dreidimensionales Modell des Capcom-Logos, das über Arcade-Sticks und Sanwa-Buttons verfügt. Bei den Spielen handelt es sich um originale Capcom-ROMs, die via Emulation von FBAlpha zum Laufen gebracht werden. Einen Multiplayer-Modus bringt die Home Arcade selbstverständlich mit, WLAN ist ebenfalls Bord verfügbar, damit ihr euch in die weltweiten Ranglisten einschreiben könnt. Es folgt die Liste der vorinstallierten Spiele:



1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls 'n Ghosts

Giga Wing

Street Fighter II: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle

Progear

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

