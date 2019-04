Xbox datiert E3-Konferenz

Microsofts E3-Konferenz findet am 9. Juni, um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt, das bestätigte Larry 'Major Nelson' Hryb gestern Nachmittag auf seinem Blog. Das Unternehmen will neue Inhalte für angekündigte und unangekündigte Projekte vorstellen und plant darüber hinaus eine spezielle Episode von Inside Xbox mit weiteren Ankündigungen, Demos und Interviews am Folgetag. Alle Veranstaltungen werden live übertragen.