Sixty-Six-Erweiterung von Trials Rising angefahren

Ubisoft hat gestern die erste Erweiterung für Trials Rising veröffentlicht, ein Add-On mit dem Namen Sixty-Six. Der Inhalt liefert uns nur wenige Wochen nach Beginn der ersten Season die berühmt-berüchtigte Route 66. Wer bereits League 3 im Basisspiel abgeschlossen hat, darf auf die insgesamt 24 neuen Strecken zugreifen. Außerdem enthalten sind zwei frische Herausforderungskurse und zwei "Stadionfinals". Natürlich gibt es noch eine ganze Stange an kosmetischen Gegenständen und neuen Herausforderungen. Sixty-Six wird zum Preis von 7,99 Euro verkauft und ist gleichzeitig Teil des Season Passes (der 19,99 kostetet). Verfügbar ist der Inhalt auf PC, PS4, Switch und Xbox One. Auf den leistungsstärkeren Plattformen gibt es übrigens seit kurzem private Mehrspieler-Server in Trials Rising. Alle weiteren Details entnehmt ihr am besten den unteren Trailer: