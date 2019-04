Neue Standorte, Missionen und Ziele in Hitman 2

Warner Bros. und IO Interactive haben eine inhaltliche Roadmap für das restliche Jahr von Hitman 2 vorgestellt. Fans dürfen sich in den kommenden Monaten auf viele neue Orte, Missionen und temporäre Ereignisse für das Stealth-Spiel freuen. Im April ist bereits das Challenge-Pack für Mumbai gestartet, diese Wochen kamen noch das legendäre, flüchtige Ziel der Prinz in Sapienza, sowie das Spring-Break-Event hinzu. Am 25. April folgt ein weiterer Eskalationsvertrag und ab dem 30. April wird die Karte Santa Fortuna für den Ghost-Modus freigeschaltet. Das restliche Jahr wird eine Bank, ein Gefängnis und ein Resort in den Fokus von 47' Aufmerksamkeit geraten, einschließlich passender Outfits, Herausforderungen und Ziele. Sniper-Fans dürfen sich im Frühjahr darauf freuen, im Hantu-Port ihr Unwesen zu treiben. Hitman 2 ist auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.