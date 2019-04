Vorgeschmack auf Soundtrack von A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence erreicht uns in einem knappen Monat und Asobo Studio hat in Zusammenarbeit mit Focus Home Interactive ein brandneues Video veröffentlicht, das Geschmack auf den kommenden Release machen soll. Während Art Director Olivier Ponsonnet im Zeitraffer ein Gemälde von Amicia schafft, ertönt der Soundtrack vom Komponisten Olivier Deriviere. Deriviere hat Soundtracks für Spiele wie Vampyr und Assassin's Creed IV: Black Flag produziert. Er hat also einige Erfahrung damit, Spiele im Audiobereich zum Leben zu erwecken.