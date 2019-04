Mit Assassin's Creed Origins verwandelte Ubisoft die Actionspiel-Serie in ein vollwertiges Rollenspiel, doch erst Odyssey erlaubte den Spielern starken Einfluss auf den Ausgang der Geschichte zu nehmen. Nun scheint das Studio einen Schritt weiter gehen zu wollen, denn es gibt Meldungen über einen möglichen Szenario-Editor. Dominik Voigt, der Community-Manager des Spiels, hat auf Ubisofts Plattform Social Pulse bekanntgegeben, dass Ubisoft an einem Feature namens "Story Creator"-Modus arbeitet, um Spielern mehr narrative Freiheit zu geben. Was sich konkret hinter diesem Begriff verbirgt, ist nicht klar, Voigt sagte nur: "Mit dieser neuen Funktion möchten wir unsere Philosophie, den Spielern die Wahlmöglichkeit zu geben, weiterführen." Wir bleiben gespannt. Hättet ihr Lust, eure eigenen Missionen in Assassin's Creed Odyssey zu gestalten?