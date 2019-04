Spieler besuchen Assassin's Creed: Unity nach Notre-Dame-Brand

Nach der tragischen Nachricht vom Feuer, das am gestrigen Abend Teile der Notre-Dame-Kathedrale in Paris forderte, hat die Gaming-Community dem historischen Denkmal auf besondere Weise eine Hommage erwiesen. Spieler haben auf den sozialen Medien und in Diskussionsforen Screenshots des virtuellen Bauwerks geteilt, das in etlichen Produkten abgebildet wurde. Ein prominenter Vertreter ist beispielsweise Assassin's Creed: Unity, das 2014 zum Wechsel der Konsolengeneration erschien.

The Verge hatte sich damals mit der Level-Designerin Caroline Miousse über den Bau der Kathedrale im Spiel unterhalten. Die Künstlerin habe eigenen Aussagen zufolge "80 Prozent" ihrer Zet in der Rekonstruktion der Kirche gesteckt, um das Modell richtig einzufangen.

