Respawn kann Switch-Version von Apex Legends nicht versprechen

Drew McCoy, Projektmanager von Apex Legends bei Respawn Entertainment, sprach kürzlich in einem Interview von Wired über die Crossplay-Optionen des Battle-Royale-Shooters. In diesem Zuge wurde das Thema Switch-Port aufgegriffen, auf die es nur eine lauwarme Antwort gab: "Wir arbeiten bereits an vielen Dingen, also bleibt dran. Wir haben derzeit nichts zu melden", so McCoy. Er könne den Fans im Moment nichts versprechen, stellte er wenig später klar. Wollt ihr Apex Legends auf der Nintendo Switch spielen?