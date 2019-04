New Super Mario Bros. U Deluxe beliebtestes Konsolenspiel im ersten Quartal 2019

Die Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) hat ihre Quartalsauszählungen beendet und im Videospielsegment einen überraschenden Sieger ermittelt. Aus der heutigen Pressemitteilung geht hervor, dass sich Nintendos Plattformer New Super Mario Bros. U Deluxe in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 auf der Switch erfolgreicher geschlagen hat, als alle anderen Titel. Selbst FIFA 19 biss sich am Hüpfer die Zähne aus, obwohl die Charts mehrere Gaming-Plattformen berücksichtigen. Der PC-Markt, der vom Konsolengeschäft getrennt wird, sieht Landwirtschafts-Simulator 19 an der Spitze der Verkaufscharts.