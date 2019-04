ESRB sieht keine Gefahr für Jugendliche in Age of Empires II

Age of Empires II wurde 1999 auf dem PC veröffentlicht und zum 20. Jubiläum scheint der ideale Zeitpunkt gekommen zu sein, um eine definitive Edition des Spiels zu veröffentlichen. Nachdem kürzlich die ESRB, das internationale Äquivalent zum USK-Einstufungsverfahren für Medieninhalte, die Neuauflage überprüft hat, scheint der Veröffentlichung nur noch sehr wenig im Weg zu stehen. Die Organisation hält in ihrem Fazit fest, dass Spieler in Age of Empires II verschiedene Fraktionen, die "vom Dunklen [...] bis zum Kaiserzeitalter" reichen, kontrollieren können, was das Game für Jugendliche (ab 14 Jahren) zugänglich macht. Die Gewalt der Kriegsführung wird in Auszügen visualisiert, Jugendliche seien laut ESRB aber in der Lage, die gesehenen Inhalte zu kontextualisieren. Werdet ihr Age of Empires II noch einmal spielen?