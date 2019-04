Reggie verabschiedet sich von Nintendo Amerika

Reggie Fils-Aime, ehemaliger COO und Präsident von Nintendo of America, hat diese Woche seinen letzten Arbeitstag bei Nintendo absolviert und zum Abschied einige wundervolle Überraschungen erhalten. Auf seinem frischen Twitter-Profil, das der Manager aufgesetzt hat, um auch nach seiner Pension mit den Nintendo-Fans in Verbindung zu bleiben, teilte Reggie einige ergreifende Momente seiner letzten Tage im Büro. Auf diesen Fotos sieht man den verlässlichen Nintendo-Boss mit seiner unbekümmerten Art lächeln, ganz so wie wir das von ihm kennen. Viele Fans waren traurig, als er vor einigen Wochen seinen Ruhestand bekanntgab, doch Reggie scheint für immer einen Platz im Herzen von Nintendo zu haben. Viel Erfolg bei allem was noch kommt, Regginator.