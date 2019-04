Heute, am 16. April, beginnt eine neue Archiv-Mission in Overwatch, bei der die Spieler mehr über ihre Lieblingsfiguren und deren Hintergründe erfahren können. Storm Rising, wie das Event in diesem Jahr heißt, hat erst vor kurzem einen offiziellen Trailer bekommen und darin sehen wir Winston, Tracer, Genji und Mercy, die mächtig Chaos verursachen. Was genau wir in dem Fall zu tun bekommen, das wird sicherlich im Laufe des Tages bekannt werden. Bis dahin könnt ihr euch schon einmal die Skins und anderen kosmetischen Gegenstände anschauen, die es nach dem Server-Update im Shop gibt.