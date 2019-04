Synchronsprecher kündigt aus Versehen neues Lego Star Wars an

In einem Interview auf der Star Wars Celebration in Chicago sprach die Synchronsprecher-Legende und General-Grievous-Stimme Matthew Wood von einer unerwarteten Überraschung, als er die Star-Wars-Projekte für 2019 auflistete. Dank dieser zufälligen Information, die Jordan Maison auf Twitter festhielt, wissen jetzt schon, dass ein weiteres Spiel in der Lego Star Wars-Reihe ansteht, und dass es dieses Jahr erscheinen soll. An welcher Episode oder Serie sich das das kommende Lego-Spiel inhaltlich orientieren wird, ist noch nicht bekannt. Wir hoffen insgeheim, dass TT Games ihrem Spiel den Aufstieg Skywalkers widmet. Was denkt ihr?