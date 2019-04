Alicia Vikander sagt Tomb-Raider-Fortsetzung zu

Die langwierige Geschichte der berühmten Grabräuberin Lara Croft ist seit den späten 90-er Jahren im Gange und scheint nicht allzu bald aufzuhören. Shadow of the Tomb Raider bekommt immer noch neue Inhalte spendiert und sogar der Film aus dem letzten Jahr war offenbar erfolgreich (der Film spielte an den weltweiten Kinokassen knapp 250 Millionen Euro ein). Schauspielerin Alicia Vikander wurde laut einem Bericht von Deadline nun für eine Fortsetzung eben dieses Blockbusters unter Vertrag genommen. Die Schwedin soll demnach erneut in die Rolle der Archäologin Lara Croft schlüpfen und die düsteren Geheimnisse der Trinity-Organisation aufdecken. Medienberichten zufolge stehe Amy Jump erneut für das Drehbuch bereit.