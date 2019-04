Onslaught wird im September in Star Wars: The Old Republic entfesselt

Spieler des MMO Star Wars: The Old Republic dürfen sich im September auf ein umfangreiches Update freuen. Am Wochenende wurde im Zuge der Star Wars Celebration in Chicago mitgeteilt, dass "Onslaught" diverse Inhalte im Spiel einführen werde. Creative Director Charles Boyd rückte das Add-On in einen historischen Rahmen ein: "Jetzt, wo Darth Malgus zurückgekehrt ist, befehligt er die Sith-Flotte in einem verheerenden Angriff auf die Republik. Es wird den Spielern überlassen, ihn aufzuhalten - oder ihm zu helfen."

Schauplatz dieser Revolte ist Onderon, allerdings seien weitere Planeten geplant, so Boyd: "Onderon ist eine andere beliebte Welt der Old-Republic-Ära. Bösartige Monster, Blaster-[...]-Barbaren, Adlige, dieser Planet hat alles!" Mek-Sha wird ebenfalls umgesetzt und soll laut dem Creative Director ein dreckiger Ort sein, in dem jeder irgendwie versucht über die Runden zu kommen. Auf dem Planeten Corellia wird ein Flashpoint angesiedelt und Dxun soll ebenfalls weitere Operationen erhalten. Zudem werden Nautolans als neue spielbare Spezies erscheinen, sodass es bei Onslaught einiges zu sehen gibt.

Selbst erfahrene Spieler dürfen sich auf die frischen Inhalten freuen, denn 75 ist das neue Maximallevel. Jede fortgeschrittene Klasse soll eine neue Fähigkeit erhalten, sobald wir dieses Level erreichen. Darüber hinaus bringt Onslaught einige Verbesserungen mit sich, darunter Setboni, einen neuen Item-Typen und mehr. "Spoils of War ist unser Plan, um das Ausrüsten der Charaktere spaßiger, zugänglicher und anpassbarer als je zuvor zu gestalten", erklärte Boyd. Weitere Informationen zu Onslaught erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, geplanter Release ist im September.