Conan Exiles: DLC Treasures of Turan am Start

Funcom hat ein paar Neuigkeiten für Spieler von Conan Exiles, da sie diese Woche das Treasures-of-Turan-DLC für PC und PS4 veröffentlicht haben. Mit dieser Erweiterung werden weitere Baustile im Spiel verfügbar gemacht, gleichzeitig gibt es neue Rüstungen, Waffen, Kriegsbemalungen, platzierbare Objekte und zwei neue Reittiere - das Caravan-Nashorn und einen Elefanten. Neu ist auch der Season Pass, der die vier "Kern-DLCs" beinhaltet: Treasures of Turan, Riders of Hyboria, Blood and Sand und Mysteries of Acheron. Xbox-One-Spieler müssen sich auf die neuen Inhalte gedulden, so der Entwickler.