Das erscheint diese Woche: 15. bis 21. April

Wir stehen am Anfang einer verhältnismäßig ruhigen Gaming-Woche, allerdings gibt es wie immer trotzdem einige Perlen, auf die ihr euch freuen dürft.

PC-Strategen dürfen sich am Dienstag endlich in Anno 1800 ausbreiten und ihrem eigenen Firmenimperium den Weg an die Spitze der Weltwirtschaftsmächte ebnen. World War Z ist ebenfalls am 16. April für PC, PS4 und Xbox One geplant und verspricht großes Kino für Koop-Freunde. Konsolenspieler erhalten die Früchte der Portierungsarbeiten von My Time At Portia und World of Warships: Legends, während auf der Nintendo Switch die emotionale Reise von Tidus und Juna in Final Fantasy X/X-2 HD Remaster starten. Wer etwas gänzlich Neues bevorzugt, könnte sich nach Heaven's Gate auf PC und PS4 umschauen oder das PSVR-Spiel Ghost Giant im Hinterkopf behalten - beide Titel landen ebenfalls am 16. Mai bei uns.

Snooker-Fans haben diese Woche die Qual der Wahl: Snooker Nation Championship startet am 16. April auf PC und PS4, nur einen Tag später räumen die Profis den Tisch in Snooker 19 ab. Mittwoch erscheinen zudem die Konsolenversionen des skurrilen und gefeierten Point&Click-Adventures Trüberbrook.

Konami veröffentlicht am 18. April mit Anniversary Collection Arcade Classics eine Retro-Sammlung pixeliger Abenteuer für PC, PS4, Switch und Xbox One. Noch am selben Tag versucht The Padre in einem ungewöhnlichen, dreidimensionalen Horror-Szenario zu erschrecken - der Titel scheint aber eher etwas für Liebhaber zu sein. Mit dem rasanten Twin-Stick-Shooter God's Trigger werden am Donnerstag eure Reaktionsfähigkeiten auf eine harte Probe gestellt - auf Wunsch auch im Koop-Modus. Switch-Gamer werden Ende der Woche mit einer ähnlichen Herausforderung konfrontiert, denn Cuphead und Katana Zero wird ihnen beibringen, viele Tränen zu vergießen.

Haben wir etwas Spannendes vergessen, auf das ihr euch freut? Und welche Titel nehmt ihr diese Woche mit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.