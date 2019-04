Sony soll Charakter-Transfer in Destiny 2 für PC blockiert haben

Anfang dieses Monats gab es neuen Ärger in der Community von Destiny 2, weil Bungie PC- und Xbox-One-Spielern eine bestimmte Waffe zugänglich machte und kurze Zeit später wieder aus dem Spiel entfernte. Ursprünglich war die Knarre den Vorbestellern der Playstation-4-Version vorherbestimmt, die nach Ablauf der Zeitexklusivitätsfrist eigentlich auch Spielern auf anderen Plattformen verfügbar gemacht werden sollte. Dass das nicht der Fall ist und die Situation überhaupt auftrat, wirft einige Fragen auf.

Der Kotaku-Journalist Jason Schreier sprach vor kurzem in einem Podcast über dieses Thema und behauptet, dass Sony hinter diesen und anderen Restriktionen stecken könnte. Konkret sagte er, dass Bungie unter anderem einen Charakter-Transfer in Destiny 2 umsetzen wollte, mit dem es möglich wäre seine Hüter von der Konsole auf den PC zu übertragen. Doch laut dem Journalisten habe Sony das nicht zugelassen, weil sie angeblich befürchteten, dass man Destiny 2 dann nicht mehr mit ihrer Plattform in Verbindung bringe. Ob diese Geschichte wirklich wahr ist wissen wir nicht, doch diese Aussage wirft ein merkwürdiges Licht auf vergangene Ereignisse.

Sony ist in letzter Zeit immer stärker unter Beschuss geraten, etwa als Shawn Layden, Vorsitzender der weltweiten Sony-Studios, im Februar behauptete, das Unternehmen sei "offen" für Crossplay, während ihn Entwickler an anderer Stelle wiederlegten. nWay-Chef Taehoon Kim sagte zum Beispiel, dass das Unternehmen "viel Druck bekomme[...], um sich zu öffnen". Könnt ihr euch vorstellen, dass Sony den Charaktertransfer auf Eis gelegt hat?

Quelle: VG247.