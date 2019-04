Die Erwartungen an Cyberpunk 2077 sind gewaltig und deshalb achtet der polnische Entwickler auf jedes noch so kleinlich wirkende Detail. In einer offiziellen Stellenausschreibung sucht das Team einen Künstler oder eine Künstlerin, die/der Werbeanzeigen und Anzeigen von"Verbraucherdiensten einer dunklen Zukunft" erstellt. Themen wie "paramilitärische Medizin, Waffen, schnelllebige Konsumgüter und Cyberware" hat das Studio hierbei im Hinterkopf.

All das muss natürlich zum Cyberpunk-Stil passen, weshalb die oder der Angestellte eng mit dem Konzeptteam an der Erstellung der Werbeanzeigen arbeiten wird. Internen Besprechungen und Diskussionen zur Ideen-Realisierung sind ebenfalls geplant. Weitere Informationen zu den konkreten Aufgaben und Qualifikationen findet ihr hinter diesem Link.