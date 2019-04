Wird im nächsten Monat eine rein digitale Xbox One veröffentlicht?

Es gibt eine Menge Gerüchte darüber, dass Microsoft an einer speziellen Version der Xbox One arbeitet, die kein Disc-Laufwerk mehr besitzt. Das Technik-Magazin WinFuture will nun in Erfahrung gebracht haben, dass die Xbox One S "All Digital" am 7. Mai in Europa zum Preis von 229,99 Euro auf den Markt kommt. Die Konsole wird anscheinend eine 1-TB-Festplatte besitzen und mit diverser Software, darunter Sea of ​​Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft, gebündelt werden. Es gibt immer noch kein offizielles Wort von Microsoft zu dieser Angelegenheit, weshalb diese Meldungen weiterhin als Gerücht einzustufen sind. Angesichts der wachsenden Erkenntnisse rund um die Digital-Only-Konsole scheint es jedoch immer wahrscheinlicher zu werden, dass sich das Unternehmen dazu äußert.

Quelle: Wario64 auf Twitter.