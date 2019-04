Kostenlose RTX-Demo für Atomic Heart herunterladen

Eines der Spiele, auf das unsere Gamereactor-Kollegen am meisten warten, ist Atomic Heart vom russischen Entwickler Mundfish. Der Titel zieht heftige Inspiration von Ken Levines Bioshock-Werken, stellt gleichzeitig jedoch eine technologisch fortgeschrittene Version der Sowjetunion in den Mittelpunkt der Spielerfahrung. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen und Mundfish arbeitet bereits mit einigen Partnern daran, das eigene Produkt aufzupeppen. Einer davon ist Nvidia, die eine umfassende Implementierung ihrer RTX-Technologie anbieten.

Über die offizielle Projektwebseite ist es nun möglich, sich eine Demonstration der Ray-Tracing-Ergebnisse herunterzuladen. Ein paar frische Eindrücke zu Atomic Heart wird es darin sicher ebenfalls geben, hier findet ihr den Link, mit dem ihr euch selbst davon überzeugen könnt. Wer die nötige Hardware nicht besitzt, sich aber trotzdem verzaubern lassen möchte, der kann sich die Demo auf Youtube in knappen zehn Minuten anschauen.