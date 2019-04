Synchronsprecherin enthüllt, dass Horizon: Zero Dawn 2 unterwegs ist

Es ist zumindest denkbar, dass Guerrilla Games bereits an einem Nachfolger zum beliebten PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn arbeitet. Sie selbst haben das zwar nie ausdrücklich bestätigt, doch eine entsprechende Bemerkung erhalten wir von einer anderen, unerwarteten Seite. Am Wochenende fand die Star Wars Celebration in Chicago statt und dort war unter anderem Schauspielerin Janina Gavankar (Iden Versio aus Star Wars Battlefront II) zu sehen. Sie sprach kurz mit einem Fan über einen Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn:

"Es ist unglaublich. Warte, bis du die Fortsetzung siehst. Du wirst sterben. Ich kenne einige Geheimnisse! Du wirst sterben", so Gavankar mystisch. Der Stream wurde kurz darauf offline genommen, kann aber über Streamable auch jetzt noch angesehen werden.