God of War feiert ersten Geburtstag mit dynamischem PS4-Design

Sony hat letztes Jahr mit God of War universellen Zuspruch erhalten, noch in diesem Monat wurde das Game beispielsweise bei den BAFTA-Awards oder auf der Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises 2019 geehrt. Das göttliche Action-Abenteuer steht kurz vor seinem ersten Geburtstag und Santa Monica Studio feiern mit Sony zusammen diesen Anlass. Neben vielen Glückwünschen und Belobigungen gibt es eine Videobotschaft und ein kleines Stück Kuchen. Studiochef Shannon Studstill verrät darin, dass es ein kostenloses, dynamisches Thema für die PS4 gibt, das jeder ab sofort herunterladen kann. Abgebildet sind Kratos und Atreus, den Direktlink zum PS4-Design findet ihr an dieser Stelle. Ab dem 17. April gibt es eine weitere Überraschung, namentlich das kostenlose Avatar-Set "God of War Anniversary".