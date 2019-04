Vader Immortal: A Star Wars VR Series für Oculus Rift angekündigt

Die Star Wars Celebration ist das Zuhause der Star-Wars-Fans und in diesem Jahr haben wir einen Trailer für die kommende VR-Serie Vader Immortal gesehen. Das Video fixiert die Veröffentlichung des Spiels auf mehreren Oculus-Plattformen, macht darüber hinaus allerdings klar, dass wir die Inhalte auf anderen VR-Plattformen vorfinden werden. Ebenfalls bestätigt ist die Mitwirkung der Comedy-Schauspielerin Maya Rudolph in der Rolle der Roboter-Begleiterin Zoe. Vader Immortal: A Star Wars VR Series - Episode 1 wird uns in die Fußstapfen eines schmuggelnden Schiffskapitäns werfen, der von imperialen Streitkräften gefangengenommen und nach Mustafar gebracht wird. Dort sollen wir uns einem wütendem Darth Vader stellen, mehr Details findet ihr im Trailer: