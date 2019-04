Keine Mikrotransaktionen in Star Wars Jedi: Fallen Order

In Chicago fand am Wochenende die Star Wars Celebration statt, auf der Disney ihren Krieg der Sterne feierte. Wir haben dort mehr Infos zum kommenden Respawn-Projekt Star Wars Jedi: Fallen Order erfahren und wissen jetzt, dass der Entwickler von Apex Legends eine beachtliche Verhandlungsposition bei Electronic Arts innehaben muss. Das Studio hat auf dem Event stolz darauf hingewiesen, dass das Spiel auf Einzelspieler ausgerichtet sei und weder Multiplayer-Inhalte noch Mikrotransaktionen enthalten werde. Stattdessen werden wir schlicht und ergreifend in die Rolle eines Überlebenden namens Cal Kestisder schlüpfen und dessen Abenteuer erleben. Zeitlich wirft uns das Spiel in die Geschehnisse nach Star Wars: Die Rache der Sith, sprich kurz nach dem Fall der Jedi.