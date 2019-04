Teaser-Trailer zu Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker

Der erste Trailer für den letzten Film in der Skywalker-Saga wurde erst kürzlich bei der Star Wars Celebration in Chicago enthüllt, und abgesehen davon, dass er dem erwarteten Film mit The Rise of Skywalker einen offiziellen Titel hinzufügte, gab der Trailer seinem Publikum viele Teaser darüber, was Rey und der Rest der Besetzung erwartet. Der Trailer zeigt Rey und ihre akrobatischen Jedi-Künste, Chewie feiert die Raumfahrt, Kylo schwingt sein instabiles Lichtschwert und Carrie Fisher als Leia verabschiedet sich endgültig von den Star Wars-Fans.

Die Episode spielt Jahre nach Star Wars: The Last Jedi und konfrontiert die Rebellen mit dem Zorn von Kylo Ren und seinen Streitkräften. Ein vages Detail am Ende des Trailers lässt uns darüber spekulieren, ob Palpatine einen Auftritt haben könnte, während sein Lachen am Wrack des Todessterns widerhallt. Schau dir den Teaser-Trailer unten an.