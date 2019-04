Miyazaki möchte Spiele mit stärkerem Story-Fokus kreieren

Auf der Reboot-Develop-Veranstaltung in Kroatien sprach FromSoftware-Studiochef Hidetaka Miyazaki darüber, woran er in der Zukunft gern arbeiten würde. Im Gespräch mit Fumito Ueda, dem Schöpfer von Shadow of the Colossus, gab Miyazaki zu, dass er Spiele mit stärkerem Story-Fokus schaffen möchte. Beide Entwickler sind dafür bekannt, die narrative Rahmenhandlung in ihren Games zu vernachlässigen, um andere Facetten stärker herauszustellen. Dark Souls und Bloodborne von FromSoftware stellen zum Beispiel die Gameplay-Mechanik in den Vordergrund und gestalten die Erzählung absichtlich mehrdeutig.

Miyazaki erklärte, dass er der Meinung sei, dass das Gameplay das Herzstück eines Spiels ist, da die Geschichte ja schließlich darauf aufbaue. Trotzdem möchte er ein Spiel mit einer Story erstellen, die zum Beispiel der von Red Dead Redemption 2 ähnelt. Dazu will Miyazaki zunächst die Art und Weise verbessern, wie er seinem Team die Geschichte verdeutlicht. Möchtet ihr in Zukunft eine stärkere Story-Ausrichtung von Miyazaki und Ueda sehen?

Quelle: VG247