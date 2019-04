Frostpunk: Console Edition für PS4 und Xbox One angekündigt

Das polnische Entwicklerstudio 11bit hat offiziell Frostpunk für Konsolen angekündigt. Die düstere Simulation, die sich um das Überleben der Gesellschaft in einer gefrorenen Post-Apokalypse dreht, wurde 2018 mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Die Frostpunk: Console Edition ist eine bis ins kleinste Detail überarbeitete Adaption des PC-Spiels, die noch dieses Jahr für Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Um die Umstellung auf Konsolen "so reibungslos wie möglich zu gestalten, betreibt 11bit größten Aufwand, das Spiel neu zu designen und die Mechaniken für Xbox One und Playstation 4 anzupassen, insbesondere mit Hinblick auf die Steuerung". Das Entwicklerstudio habe noch einiges an Arbeit vor sich, befindet sich aber bereits auf der Zielgeraden. Das Team entwirft zum jetzigen Zeitpunkt ein intuitives Interface, dank dem sich das Gameplay auch mit einem Controller natürlich anfühlt: „Wir möchten das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht enthüllen, können aber schon verraten, dass das Spiel noch im Sommer erscheinen wird", so Lead Designer Kuba Stokalski.

Frostpunk: Console Edition enthält alle bisher erschienenen kostenlosen Updates der PC-Version inklusive des The Fall of Winterhome-Szenarios, zusätzlichen Optionen zur Anpassung, Schwierigkeitsgraden und Optimierungen der Balance. Darüber hinaus sind für die Zukunft weitere Content Updates geplant.