God Eater 3 im Juli für Nintendo Switch

Bandai Namco hat God Eater 3 gerade erst im Februar dieses Jahres veröffentlicht, aber es stellt sich heraus, dass dies nicht das Ende des Abenteuers ist, da das Spiel gerade für Nintendo Switch mit freundlicher Genehmigung eines neuen Trailers enthüllt wurde. Das Game startet am 12. Juli dieses Jahres auf der Nintendo-Konsole. Es wird die gleichen kooperativen Multiplayer-Kämpfe und Online-Spiele beinhalten, was bedeutet, dass es die gleiche Erfahrung ist, die wir auf PC und PS4 gesehen haben. Der Trailer unten zeigt eine Gruppe von Spielern, die gemeinsam in den Multiplayer einsteigen.