Xbox Live Spring Sale mit fetten Rabatten gestartet

Larry "Major Nelson" Hryb hat offenbart, dass der Xbox Live Spring Sale angekommen ist, um Xbox-Spielern in diesem April fette Rabatte zu gewähren. Die Rabattschlacht läuft bis zum 23. April um 12 Uhr mittags. Es gibt Einsparungen von bis zu 65 Prozent bei über 500 digitalen Spielen und Erweiterungen für Xbox One und Xbox 360, wobei Xbox Live Gold-Abonnenten sogar bis zu zehn Prozent mehr Rabatt erhalten. Diese Angebote erstrecken sich auf Game Pass Abonnements, Xbox Live Gold, Konsolen und Controller, so dass es hier viel zu sehen gibt. Zu den vergünstigten Spielen gehören The Division 2, Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Red Redemption 2, FIFA 19, NBA 2K19, Assassin's Creed Odyssey, Jump Force und viele mehr.