Streamingdienst Disney+ startet im November in USA

Die Walt Disney Company hat enthüllt, dass der Streamingdienst Disney+ am 12. November 2019 in den USA eingeführt wird, dort monatlich 6,99 US-Dollar kostet und Marken wie Pixar, Marvel und National Geographic umfasst.

"Disney+ markiert einen mutigen Schritt nach vorne in eine aufregende neue Ära für unser Unternehmen - eine Ära, in der die Verbraucher eine direkte Verbindung zu der unglaublichen Vielfalt an kreativen Inhalten haben werden, die das Markenzeichen der Walt Disney Company sind. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination aus unserem konkurrenzlosen Storytelling, beliebten Marken, ikonischen Franchises und modernster Technologie Disney+ zu einem herausragenden Produkt auf dem Markt machen und einen erheblichen Mehrwert für Verbraucher und Aktionäre bieten wird", sagte Robert Iger, Chairman und CEO.

Im ersten Jahr wird Disney+ über 25 Originalserien und zehn Originalfilme, Dokumentationen und Specials veröffentlichen, darunter The Falcon und The Winter Soldier, eine Live-Action-Serie mit Anthony Mackie und Sebastian Stan. WandaVision ist eine weitere Live-Action-Serie, bei der Elizabeth Olsen Wanda Maximoff spielt und Paul Bettany die Rolle von Vision übernimmt. Marvel's What If...? ist die erste Zeichentrickserie der Marvel Studios, die zentrale Momente im Marvel-Filmuniversum untersucht.

Apropos Wunder, Variety hat kürzlich berichtet, dass eine Hawkeye-Serie für Disney+ in Arbeit ist, als Jeremy Renner seine Rolle als Held wieder aufleben ließ, obwohl dies nicht offiziell bestätigt wurde. Was National Geographic betrifft, so bringen sie The World According to Jeff Goldblum sowie die Serie Magic of the Animal Kingdom mit, die einen Blick auf die Tier-Experten von Animal Kingdom und Epcot's SeaBase Aquarium werfen.

Neben dem Film zu Phineas und Ferb kommen auch andere bereits angekündigte Projekte für den Dienst, darunter natürlich die Star Wars TV-Show The Mandalorian, die Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston, Monsters at Work, Diary of a Female President und diverse Live-Action-Filme wie Lady and the Tramp, Noelle, Togo, Timmy Failure und Stargirl.

Und es werden alle 30 Staffeln von The Simpsons vom ersten Tag an verfügbar sein, ganz zu schweigen von anderen Fox-Titeln wie The Sound of Music, The Princess Bride und Malcolm Mittendrin.

Ein Video auf der Ankündigungsseite zeigte auch, wie der Service aussehen wird, einschließlich spezieller Seiten für Disney, Pixar, Star Wars und mehr. Die Benutzer können benutzerdefinierte Profile erstellen, von denen jedes eine personalisierte Erfahrung hat, die auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen nach ihrem Geschmack zusammengestellt wurde.

Wir können den Service auf Smart-TVs, Spielkonsolen, Handys und mehr nutzen, mit Unterstützung für 4K- und HDR-Videowiedergabe und Offline-Modus für ausgewählte Inhalte. Nach der Veröffentlichung in den USA zielt Disney darauf ab, Disney+ innerhalb der nächsten zwei Jahre in "fast alle wichtigen Regionen der Welt" zu bringen. Kann der Service mit Netflix, Hulu & Co. konkurrieren?

