Switch-Rollenspiel Octopath Traveler im Juni für PC

Manchmal werden Ankündigungen zu früh veröffentlicht und wir bekommen einige große Neuigkeiten zu sehen, bevor sie für die allgemeine Veröffentlichung bestimmt waren. Genau das ist scheinbar Square Enix vor kurzem passiert, wie Gematsu konserviert hat. Denn ein jetzt gelöschter Blog-Post hatte enthüllt, dass Octopath Traveler am 7. Juni für PC erscheint. Das Spiel war bisher nur auf Nintendo Switch verfügbar, so dass PC-Nutzer das Rollenspiel nun zum ersten Mal via Steam erleben können. Natürlich wird der HD-2D-Look auch auf PC-Bildschirmen gut aussehen.