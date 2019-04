Mehr frisches Gameplay von Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors: The Humankind Odyssey ist eine ehrgeizige Geschichte über die bescheidenen Wurzeln der Menschheit, wie wir angefangen haben und uns zu den Wesen entwickelt haben, die wir heute sind. Ja, es ist ein bisschen verführerisch, aber das ist die Geschichte, die Patrice Désilets, der ursprünglich mal Assassin's Creed kreiert hat, zu schaffen versucht. Es ist noch nicht bekannt, wann das Spiel veröffentlicht wird, aber wir haben einen neuen Einblick in die eine Phase des Spiels, in der wir als Menschen durch einen großen afrikanischen Dschungel navigieren müssen.