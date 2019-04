Into the Dead 2 wurde bereits als Handyspiel für Android und iOS veröffentlicht, aber auf der Game Developer Conference) haben wir mit dem Associate Producer Harry Rex über die kommende Switch-Version gesprochen, die das Spiel einem ganz neuen Publikum vorstellen will.

"Into the Dead 2 ist ein großartiges Spiel für jeden Zombie-Fan", sagte Rex uns. "Wir haben gerade das Erlebnis, das postapokalyptische Gefühl mit einer ganzen Reihe von fantastischen Waffen auf den Punkt erschaffen, und die Switch-Version schien einfach eine fantastische Revolution der mobilen Version zu sein, die wir entwickelt haben, um nur die bestmögliche Erfahrung des Spiels auf eine wirklich aufregende Plattform zu bringen.

Also haben wir das Spiel wirklich revitalisiert, um ein vollwertiges, erstklassiges Erlebnis zu liefern. Jeder, der das Handyspiel gespielt hat, wird definitiv einen Unterschied feststellen zwischen dem, was er auf dem Handy und auf der auf Switch gespielt hat."