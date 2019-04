Gerücht: Kommt Playstation Plus Premium für PS5?

Sony wird 2019 nicht an der E3 in Los Angeles teilnehmen, aber die PS5 haben sie garantiert in Arbeit. Die Playstation 5 wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2020 veröffentlicht und soll erstaunliche neue Funktionen und Spezifikationen haben, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag. Eines der Features, die uns die PS5 bringen soll, ist Playstation Plus Premium. DAs behauptet ein anonymer EU-Spielentwickler, der an einem PS5-Launch-Titel arbeitet, berichtet SegmentNext. PS Plus Premium biete den Spielern garantierten Zugang zu Betas und Alphas sowie die Möglichkeit, private Server zu erstellen. Abgesehen von diesen beiden Features hat der Entwickler nichts anderes erwähnt. Er bestätigte jedoch, dass PS Plus Premium parallel zur Playstation Plus laufen soll. Sony hat das Gerücht nicht kommentiert.