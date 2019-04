Während der Game Developer Conference 2019 gelang es uns, mit dem Boss von Corbie Games, Iurii Ishchuk, über den kommenden Titel Railroad Corporation zu sprechen. Der Entwickler erzählte uns alles darüber, wie sich das Spiel von der Konkurrenz im Weltraum abhebt. "Es ist nicht nur ein Tycoon-Spiel, auch wenn dies die Grundmechanik des Spiels ist", erklärte er. "Wir wollten mehr Möglichkeiten zur Unternehmensführung schaffen, damit der Spieler in der Lage ist, verschiedene Abteilungen und Geschäftsaktivitäten im Unternehmen zu leiten. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Aktionen, die du ausführen kannst".

Was diese Aktionen betrifft, so können sie von der Einstellung von Personal bis hin zur Ausgabe von Anleihen oder den ganzen Dingen rund um die eigene Immobilie für finanzielle Unterstützung sorgen. Mit den meisten Dingen kann man herumspielen, außer mit dem Transport von Gütern. Also, wo ist das Spiel angesiedelt? "Die Aktion findet in den 1920er Jahren nach dem Industrieboom in den USA statt, was bedeutet, dass der Aktienmarkt sehr stark ist", sagt Ishchuk. Railroad Corporation wird die Nutzung der Börse als Instrument vorstellen, was bedeutet, dass man Wettbewerber aufkaufen kann, alles auf die Gefahr hin, selbst aufgekauft zu werden.

Das Spiel hat auch eine Erzählung, die sich auf einen jungen Menschen konzentriert, der eine Karriere in der Industrie beginnt, in der Hoffnung, ein Eisenbahnmagnat zu werden. Du fängst als bescheidener Arbeiter an, bevor du dich daran machst, immer mehr Verantwortung zu übernehmen, letztendlich deine eigene Organisation zu gründen und die Branche selbst zu übernehmen. Ishchuk erklärte uns, wie sich die Charakterentwicklung auf das Spiel auswirkt, da "es einen Rollenspielaspekt gibt, der von den Spielern verlangt, in sich selbst zu investieren".

Obwohl noch kein festgelegter Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde, hat Ishchuk etwas Licht in die Pläne für das Spiel gebracht und gesagt, dass "wir planen, bis Ende Sommer 2019 auf Steam und PC zu veröffentlichen".