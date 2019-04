Close to the Sun mit festem PC-Termin Anfang Mai

Wired Productions und Storm in a Teacup haben bekannt gegeben, dass das Horrorspiel Close to the Sun am 2. Mai exklusiv im Epic Games Store für PC erscheinen wird und ab sofort für 29,99 Euro im Vorverkauf erhältlich ist. Jeder, der vorab kauft, erhält ein exklusives, limitiertes digitales Kunstbuch, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Konsolenspieler müssen noch warten und können das Spiel erst "später im Jahr" genießen.

"Der 2. Mai kann für uns nicht schnell genug kommen", sagte Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. "Unsere Partnerschaft mit dem erstaunlichen Team von Epic Games hat nicht nur den Entwicklungsprozess von Close to the Sun beschleunigt, indem wir den Zugang zum reinen Pixel-Push-Grunzen von Unreal Engine 4 ermöglicht haben, sondern auch dem unglaublich talentierten Storm in einem Teacup-Team ermöglicht, seine gemeinsamen Talente zu präsentieren, um ein wirklich unvergessliches und atemberaubendes First-Person-Horror-Abenteuer zu bieten."

Die Ankündigung kommt auch mit der Enthüllung der Stimmen für die französische, italienische, deutsche und spanische Version des Spiels, die auf der Website zu finden ist. Um dich bis zum Veröffentlichungstermin zu unterhalten, haben wir einen neuen Trailer und einige neue Screenshots angehängt.