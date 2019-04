Neue Inside Xbox-Show kommende Woche mit News zur All-Digital Xbox One S?

Inside Xbox ist eine Livestream-Show, die es Microsoft ermöglicht, die Community regelmäßig zu informieren und Ankündigungen zu machen. Nun wissen wir, dass am 16. April um 23 Uhr deutscher Zeit eine neue Episode davon laufen wird. Wir haben sogar einen Trailer für die Show, der zeigt, dass wir eine Vorschau auf neue Inhalte von Sea of Thieves erhalten, einen Einblick in den "Gears Pro Circuit eSports Wettbewerb" für Gears of War, eine Gameplay-Enthüllung zu Rage 2, einen exklusiven Blick auf Warhammer: Chaosbane sowie eine Fanfest-Ankündigung, Neuigkeiten über den Xbox Game Pass, die Abwärtskompatibilität und mehr. Und mehr ist der heftigste Teil, denn wir könnten auch Infos über die All-digital Xbox One S bekommen, die mit Codenamen Maverick. Denn deren Enthüllung soll für Mitte April geplant sein - was vielleicht exakt in diesem Stream passiert. Das ist nicht bestätigt, aber es kann durchaus sein, dass wir diese Konsole sehen während dieser Show am kommenden Dienstagabend.