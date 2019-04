Spekulationen über ein neues Splinter Cell-Spiel wüten seit langem im Internet, und kürzlich sprach Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einem Interview über das Franchise und erklärte, warum es so lange gedauert hat, bis ein weiteres Spiel der Serie kommt.

"Wenn du ein Spiel machst, musst du sicherstellen, dass du mit etwas aufwarten kannst, das sich genug von dem unterscheidet, was du vorher getan hast", sagte er, als er nach dem Franchise gefragt wurde. "Als wir das letzte Mal ein Splinter Cell gemacht haben, hatten wir viel Druck von all den Fans, die sagten: ,Ändere es nicht, tue es nicht, tue es nicht, tue es nicht', also waren einige der Teams mehr darauf bedacht, an der Marke zu arbeiten."

Heißt das nun, dass wir in der Zukunft kein neues Splinter Cell bekommen? Nun, nicht ganz, denn "es gibt jetzt einige Leute, die die Marke betrachten und sich um sie kümmern", wie Guillemot verriet. "Irgendwann wirst du also etwas sehen. Ich kann nicht mehr als das sagen." Und: Wie schnell willst du Splinter Cell wieder in deinem Leben haben?