The Mystery of Woolley Mountain startet ins Abenteuer

Die Indie-Entwickler Lightfoot Brothers haben enthüllt, dass The Mystery of Woolley Mountain auf PC und Nintendo Switch gestartet ist - und sie haben einen neuen Launch-Trailer bereitgestellt, der uns einen Eindruck davon vermittelt, was los ist. Die Inspiration für dieses Spiel sind Klassiker wie Day of the Tentacle und die Monkey Island-Serie. Und Ron Gilbert - der an erfolgreichen Adventure-Spielen wie Maniac Mansion gearbeitet hat - war einer der Geldgeber, der das Spiel zum Leben erweckte.

Was dieses besondere Abenteuer betrifft, so gibt es eine Hexe, die die Kinder von Woolley Mountain entführt, und so muss eine Gruppe von zeitreisenden Audiowissenschaftlern auf eine Reise gehen, um sie über drei Akte zu stoppen. Du hast vier einzigartige Interaktionen zur Verfügung, und du musst diese nutzen, um Rätsel zu lösen, während du dir den Electro-Indie-Synth-Pop-Soundtrack anhörst.