Erster Trailer zu Ni no Kuni-Spielfilm

Im Februar berichteten wir, dass es einen Anime-Spielfilm zum Videospiel Ni no Kuni in diesem Jahr geben wird. Und jetzt haben wir einen brandneuen Trailer, der uns für die Veröffentlichung in Japan in diesem Sommer begeistern soll. Der Trailer selbst ist in japanischer Sprache, gibt aber einen Eindruck von den Farben und dem Kunststil, den wir von dem Projekt erwarten können, das gut zu den Spielen passt. Yoshiyuki Momose wird für Charakterentwürfe sorgen, Joe Hisaishi die Musik übernehmen und Level-5-CEO Akihiro Hino als Executive Producer fungieren nach seiner Arbeit als Autor der Spiele. Im Trailer sehen wir einen neuen Helden namens Yu, gespielt von Kento Yamazaki, der mit seinem Freund Kotona zwischen der realen Welt und der Ni no Kuni-Welt reist. OTM animiert dieses Abenteuer, das den Studio Ghibli-Projekten ähnelt (Ghibli half beim ersten Spiel). Sieht das so aus, als ob es den Spielen gerecht werden kann?