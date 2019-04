Geralt von Riva jagt ab Mai in Monster Hunter: World am PC

Geralt von Riva ist ab dem 17. Mai 2019 auch endlich Bestandteil der PC-Version von Monster Hunter: World und darf im Rahmen der The Witcher 3: Wild Hunt-Themeninhalte gespielt werden. Der Crossover-Inhalt ist seit Februar für Konsole verfügbar und dreht sich um eine komplett neue Quest-Linie, die allen Monster Hunter: World-Spielern, die den Jägerrang 16 oder höher erreicht haben, zur Verfügung steht. Mit dem legendären Monsterjäger Geralt von Riva, der in der englischen Version des Spiels erneut von Doug Cockle eingesprochen wurde und in der deutschen Fassung die vertraute Stimme von Markus Pfeiffer hat, beauftragt uns in der Quest „Ärger im Uralten Wald" mit dem Hexer den mächtigen Waldschrat aufzuspüren und zu bekämpfen.