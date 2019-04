Neues Story of Seasons für Konsolen in Arbeit

Wie von Dualshockers berichtet, hat Marvelous AQL in der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Famitsu angekündigt, dass ein neues Spiel im Story of Seasons-Universum für Konsolen entwickelt wird. Die Ankündigung gab nicht an, welche Formate die Veröffentlichung umfassen wird oder ob das kommende Spiel wie das 3DS-Game Story of Seasons regional exklusiv in Japan veröffentlicht wird wie Story of Seasons: The Tale of Two Towns+. Aber wir sollen in Kürze mehr Informationen erhalten. Wir wissen jedoch, dass das Spiel in Entwicklung mit Doraemon Nobita no Bokujou Monogatari entwickelt wird, was bedeutet, dass es ein separates Spiel ist.