Nakoruru als Kämpferin in neuem Clip zu Samurai Shodown vorgestellt

Die Kämpferin Nakoruru ist eine der beliebtesten bei SNK und hat die Fähigkeit, Angriffe von oben zu nutzen, dank der geschickten Unterstützung durch ihren zuverlässigen Falken Mamahaha. Jetzt hat SNK einen neuen Trailer aus Samurai Shodown veröffentlicht und wir müssen sagen, dass Nakoruru sehr gut aussieht. Und das ist eine wirklich gute Sache, die ihren Fans sicherlich gefallen wird. Samurai Shodown startet am 27. Juni für Playstation 4 und Xbox One. SNK hat auch Pläne enthüllt, das Spiel für PC und Switch zu veröffentlichen, aber bisher gibt es keine bestätigten Termine für diese Versionen, außer dass sie ab 2019 veröffentlicht werden. Wir haben das Spiel letzten Monat tatsächlich gespielt und unsere Meinung in einer Vorschau geteilt.