Dontnod macht neues Spiel für Focus Home Interactive

Dontnods Vampir-Rollenspiel Vampyr hat erst kürzlich einen Meilenstein von einer Million verkaufter Einheiten erreicht - und mit dieser Ankündigung wurde ein neues Spiel im Auftrag von Focus Home Interactive geteasert, an dem Dotnod arbeitet. Das Spiel, das noch nicht offiziell angekündigt ist, wurde in einem kleinen Bild auf Twitter gezeigt, das während einer Enthüllungsaktion aufgenommen wurde. Und alles, was wir bisher wissen, ist die Tatsache, dass Dontnod es entwickelt. Basierend auf dem gezeigten Bild scheint es auf nordischer oder vielleicht keltischer Mythologie zu basieren, aber wir werden es sicher wissen, wenn wir irgendwann in der Zukunft eine offizielle Ankündigung von Dontnod oder Focus Home Interactive erhalten.