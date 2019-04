Brettspielklassiker Catan im Sommer für Nintendo Switch

Asmodee Digital, einer der Marktführer im Bereich digitale Brettspiele, hat heute angekündigt, dass Catan, das preisgekrönte, millionenfach verkaufte Brettspiel von Klaus Teuber, am 20. Juni 2019 für Nintendo Switch erscheint. Das Spiel vereint alle Vorteile der Nintendo Switch mit dem vollen Catan-Spielerlebnis, versprechen die Entwickler.

„Wir sind begierig darauf, den Spielern Catan auf Switch anbieten zu können, da wir uns sicher sind, dass es einerseits Kennern des Brettspiels gefallen wird, aber andererseits auch einem neuen Publikum die Chance gibt, dieses Meisterwerk für sich zu entdecken. Indem wir unsere einzigartige digitale Expertise mit unseren Wurzeln in physischen Brettspielen kombinieren, können wir ein eindrucksvolles Spielerlebnis erschaffen, das den Erwartungen gerecht wird, die Spieler und Kritiker an Catan in der digitalen Ära stellen", sagt Pierre Ortolan, CEO von Asmodee Digital.