Eric Chahi enthüllt Paper Beast

Eric Chahi (Another World, From Dust) enthüllt heute sein neues spielerisches Erkundungsspiel für Playstation VR. Das Werk heißt Paper Beast. Entwickelt wird es von seinem neuen unabhängigen Studio Pixel Reef. Paper Beast lässt uns in eine unerforschte, künstliche Welt eintreten, in "der zarte Bindungen mit emotional bewegenden Kreaturen entstehen". Das Spiel wird 2019 auf PSVR veröffentlicht.

Paper Beast ermöglicht es unerschrockenen Spielern und Forschern, eine blühende virtuelle Welt zu entdecken, in der sich die Umgebungen und schrulligen Tiere unabhängig voneinander aus verlorenem Code und vergessenen Daten entwickelt haben. Nach einer unausgesprochenen Erzählung interagieren die Spieler mit faszinierenden Wildtieren, die ihr Verhalten an die Handlungen des Spielers anpassen. Paper Beast ist eine poetische Verschmelzung von VR-Technologie und fesselnden Spielerlebnissen, mit einem tiefen Simulationssystem im Kern.

"Mit diesem neuen Spiel wollten wir ein komplettes Ökosystem schaffen, das aus den versteckten Grenzen großer Datenmengen entsteht. Die Spieler werden unsere Entdecker sein und sich auf eine kreative Reise durch die Brille einer jungfräulichen Welt begeben. Mit dem fantastischen Team in meinem neuen Studio Pixel Reef haben wir die kreative Freiheit gefunden, tief in die Tiefe zu gehen und die neueste Technologie zu nutzen, um die Geschichte von Paper Beast zu erzählen. Wir können es kaum erwarten, unser Spiel zu teilen", sagte Chahi selbst.